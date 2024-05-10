Воины 93-й ОМБр ликвидировали дронами группу оккупантов на Бахмутском направлении — видео

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. Так, воины 93 отдельной механизированной бригады с помощью дронов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 93-й ОМБр "Холодний Яр" в Telegram в пятницу, 10 мая.

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"С помощью дронов-камикадзе и сбросов с дронов воины 3-го механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" и подразделения Black Raven встречают и разматывают российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Военные показали, как стая украинских дронов накрыла российскую пехоту и технику. Это произошло в то время, когда оккупанты пытались провести штурмовые действия возле Андреевки на Бахмутском направлении.

На видео видно, как оккупанты пытаются скрыться и спрятаться от беспилотников, однако им этого не удается.

Скриншот поста 93-й ОМБр

Напомним, бойцы Нацгвардии показали видео, как держат под огневым контролем позиции оккупантов и ликвидируют их.

Также мы писали, что пограничники бригады "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона уничтожали вражескую цель — 152-мм пушку "Гиацинт-Б".

Кроме того, бойцы первого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

А операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардії наступу "Помста" показали кадры ликвидации российских позиций вблизи Бахмута.