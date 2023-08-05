Ситуация на юге Украины остается напряженной

Линия столкновения на юге. Фото: скриншот DeepState

Украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, сейчас идет контрбатарейная борьба. ВСУ продолжают защищать полосу левого берега, оккупанты пытаются обстреливать правый, однако нашим защитникам удается с каждым днем продвигаться.

"Атаки держатся на уровне до 55 обстрелов в сутки. Впрочем, россияне испытывают определенный снарядный голод, пытаются маневрировать и как-то выкручиваться", — сказала спикер ОК "Юг".

Ситуация на оккупированном юге

4 августа в Мариуполе была зафиксирована переброска техники в сторону временно оккупированного Бердянска. Среди прочего были отмечены танки.

Сегодня, 5 августа, российские террористы снова обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадал гражданский мужчина и инфраструктура.

Также на временно оккупированные территории захватчики свозят студентов РФ и используют его в пропагандистских целях. В частности, создают специальные "студенческие трудовые отряды".

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали атаку на десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG в Черном море. Там подчеркнули, что флот РФ уже не кажется таким неуязвимым.