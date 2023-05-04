Из Херсона эвакуируют людей, пострадавших в результате российской атаки

Эвакуация людей в Херсоне. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Людей, получивших ранения в результате вчерашних обстрелов Херсона, эвакуируют из города. Это произойдет после стабилизации их состояния.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире "Свобода. Ранок".

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Соболевский рассказал, что эвакуация произойдет, если это не будет создавать дополнительной угрозы здоровью раненых.

"Накопления раненых в наших заведениях мы не делаем. Потому что, во-первых, враг время от времени обстреливает сами больницы, и наши медучреждения должны быть готовы к таким дням, которые, к сожалению, у нас были вчера", — сказал Соболевский.

Заместитель председателя Херсонского областного совета сообщил, что в области разрабатываются пути эвакуации населения на случай массовых обстрелов.

"Областная военная администрация заблаговременно предоставила поручение всем военным администрациям области подготовить пути эвакуации на случай массированных длительных обстрелов. Над этим сейчас работаем. Уже частично определены относительно безопасные маршруты, места накопления людей. Вся необходимая помощь людям будет предоставлена. По состоянию на данный момент решение об эвакуации не принято", — рассказал Соболевский.

Он добавил, что в течение последних недель есть тенденция по увеличению людей, которые возвращаются в деоккупированную Херсонскую область. Соболевский считает, что делать это еще рано.

Напомним, по состоянию на утро 4 мая количество погибших от российских обстрелов Херсона, имевших место накануне, возросло до 23. Среди последних погибших есть 89-летняя жительница одного из многоэтажных домов.

Также мы писали, что в течение 3 мая оккупанты несколько раз обстреливали город Херсон и область. Так, около 11 часов утра они атаковали единственный гипермаркет, работающий в городе. Три человека погибли, еще пять — ранены.

Добавим, незадолго под вражеским огнем оказался центр города и район железнодорожного вокзала. "Прилет" случился в районе магазина "АТБ". Впоследствии россияне ударили в пассажирский поезд в Херсоне, где был ранен проводник.