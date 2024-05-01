Спрятаться не получилось — аэроразведка 47 ОМБр показала видео, как уничтожила двух оккупантов

Российские оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские воины уничтожают на поле боя российских захватчиков и их военную технику. Так, аэроразведчики обнаружили двух военных РФ и с помощью FPV-дрона ликвидировали их.

Кадры работы по врагу обнародовала пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады в Telegram в среду, 1 мая.

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На Авдеевском направлении аэроразведчики 25 отдельного штурмового батальона 47 ОМБр обнаружили двух российских военных, которые не спеша шли к своей "норе".

Однако украинские защитники не дали оккупантам отдохнуть и ударили FPV-дроном по ним.

"То, как направили туда ударный дрон, уничтожив врагов, заслуживает уважения", — отметили в бригаде.

Скриншот поста 47 ОМБр

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения РФ.

Также мы писали, что украинские воины с помощью танков Bradley разнесли позиции врага на фронте.

Кроме того, Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

А зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.