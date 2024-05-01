Заховатися не вийшло — аеророзвідка 47 ОМБр показала відео, як знищила двох окупантів

Російські окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські воїни нищать на полі бою російських загарбників та їх військову техніку. Так, аеророзвідники виявили двох військових РФ та за допомогою FPV-дрона ліквідували їх.

Кадри роботи по ворогу оприлюднила пресслужба 47 окремої механізованої бригади в Telegram у середу, 1 травня.

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Знищили двох окупантів дроном

На Авдіївському напрямку аеророзвідники 25 окремого штурмового батальйону 47 ОМБр виявили двох російських військових, які не поспішаючи йшли до своєї "нори".

Однак українські захисники не дали окупантам відпочити й вдарили FPV-дроном по них.

"Те, як скерували туди ударний дрон, знищивши ворогів, заслуговує поваги", — зауважили в бригаді.

Скриншот допису 47 ОМБр

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння РФ.

Також ми писали, що українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.

Крім того, Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

А зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.