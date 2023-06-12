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Ожесточенное сражение ВСУ с оккупантами на Бахмутском направлении: впечатляющее видео

12 июня 2023 10:52
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Козюк Татьяна
редактор
Бой ВСУ с оккупантами на Бахмутском направлении: показали впечатляющее видео
ВСУ на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Известно, что контрнаступление ВСУ уже началось. В частности, ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении.

Впечатляющее видео боя с оккупантами опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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Подробности

Ожесточенный бой между Третьей штурмовой бригадой ВСУ и россиянами шел вчера, 11 июня. Наши защитники наносят успешные удары по позициям и личному составу противника.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Также начало контрнаступления подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.

Добавим, что 11 июня ВСУ освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг. Бойцы подчеркнули, что оккупанты противились до последнего, но не удержали сопротивление украинских военных. Кроме того, во время наступательной операции удалось взять в плен российские военные.

К тому же, 12 июня, силы обороны освободили населенный пункт Сторожевое вблизи Бахмута.

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