Российские генералы нашли новый подход для восполнения военных потерь

Оккупанты решили перенять старый советский подход

Командование российских оккупационных войск для увеличения количества свежего солдатского контингента изобрело новый подход к комплектации войска. Своими корнями он уходит во времена поздней советской армии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Россияне призвали на срочную службу минувшей осенью 120 тысяч человек и около 100 тысяч или чуть больше — прошлой весной. Пока увольнение в запас не началось их могут всех поставить "на растяжку": чтобы заключили контракт, и отправлялись воевать", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, если упомянуть Афганскую военную кампанию СССР, то там воевали срочники.

"Таким образом, что будет мешать сейчас российским генералам сделать то же самое? Особенно, если учитывать, что россияне на законодательном уровне закрепили принадлежность к рф временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А значит могут сказать, что ничего не нарушается, и срочники не выезжают за пределы российской федерации", — отметил военный эксперт.

Как в россии проходит мобилизация

По информации Института изучения войны, законопроект госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Российские оккупанты начали готовить специализированные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области. Юношей с оккупированных территорий Донбасса возьмут на военный учет. Такой указ еще месяц назад подписал так называемый руководитель Донецкого региона денис пушилин.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, в россии мобилизовали около 300 тысяч солдат. Причинами стали значительные потери, дезертирство и отсутствие нужного количества добровольцев.