Російські генерали знайшли новий підхід для поповнення військовий втрат

З'ясувалося, що російський генералітет може вчинити із солдатами-строковиками
Командування російських окупаційних військ для збільшення кількості свіжого солдатського контингенту винайшло новий підхід до комплектації війська. Своїми коріннями він йде у часи пізньої радянської армії.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.
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"Росіяни призвали на строкову службу минулої осені 120 тисяч осіб і близько 100 тисяч або трохи більше — минулої весни. Поки звільнення в запас не розпочалося їх можуть всіх поставити "на розтяжку": щоб уклали контракт, і відправлялися воювати", — сказав Селезньов.
За його словами, якщо згадати Афганську воєнну кампанію СРСР, то там воювали строковики.
"Отже що заважатиме зараз російським генералам зробити те ж саме? Особливо, якщо враховувати, що росіяни на законодавчому рівні закріпили належність до рф тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А отже можуть сказати, що нічого не порушується, і строковики не виїжджають за межі російської федерації", — зазначив військовий експерт.
Як у рф проходить мобілізація
За інформацією Інституту вивчення війни, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.
Російські окупанти почали готувати спеціалізовані "військкомати" для примусової мобілізації на Донеччині. Юнаків з окупованих територій Донеччини візьмуть на військовий облік. Такий указ ще місяць тому підписав так званий керівник Донецького регіону денис пушилін.
За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, у росії мобілізували близько 300 тисяч солдатів. Причинами для цього стали значні втрати, дезертирство та відсутність потрібної кількості добровольців.