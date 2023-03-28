Російські генерали знайшли новий підхід для поповнення військовий втрат

Окупанти вирішили перейняти старий радянський підхід

Командування російських окупаційних військ для збільшення кількості свіжого солдатського контингенту винайшло новий підхід до комплектації війська. Своїми коріннями він йде у часи пізньої радянської армії.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Росіяни призвали на строкову службу минулої осені 120 тисяч осіб і близько 100 тисяч або трохи більше — минулої весни. Поки звільнення в запас не розпочалося їх можуть всіх поставити "на розтяжку": щоб уклали контракт, і відправлялися воювати", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, якщо згадати Афганську воєнну кампанію СРСР, то там воювали строковики.

"Отже що заважатиме зараз російським генералам зробити те ж саме? Особливо, якщо враховувати, що росіяни на законодавчому рівні закріпили належність до рф тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А отже можуть сказати, що нічого не порушується, і строковики не виїжджають за межі російської федерації", — зазначив військовий експерт.

Як у рф проходить мобілізація

За інформацією Інституту вивчення війни, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Російські окупанти почали готувати спеціалізовані "військкомати" для примусової мобілізації на Донеччині. Юнаків з окупованих територій Донеччини візьмуть на військовий облік. Такий указ ще місяць тому підписав так званий керівник Донецького регіону денис пушилін.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, у росії мобілізували близько 300 тисяч солдатів. Причинами для цього стали значні втрати, дезертирство та відсутність потрібної кількості добровольців.

