Генштаб ВСУ сообщил про атаку российских складов и уничтожение вертолета

Вооруженные силы Украины

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, было нанесено пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносят удары по оккупантам

В сообщении говорится, что был уничтожен вертолет Ка-52. При этом Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два его состава боеприпасов.

Напомним, что украинские Силы обороны продолжают отражать непрерывные атаки российских оккупантов на Бахмут. Однако подразделения ВСУ могут покинуть город при одном важном условии, непосредственно влияющем на положение его защитников.

Дороги, ведущие в город Бахмут, российские войска не контролируют, а только простреливают. Однако это далеко не новая ситуация, ведь они простреливались из ствольной артиллерии еще с ноября. Теперь добавился еще огонь из минометов. Однако ВСУ имеют возможность выявлять вражеские огневые позиции и давать ответ.

В то же время враг пытается вести массированные пехотные атаки при поддержке артиллерии, минометов и танков по линии от Соледара до Бахмута в сам город и в район сел Клещиевка — Ступочки, однако успеха нет.

По данным британской разведки, в течение последней недели россия продолжала достигать небольших успехов в своих попытках окружить Бахмут в Донецкой области. Оккупационные войска пытаются окружить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.