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ВСУ за сутки уничтожили рекордное количество артсистем РФ, — Генштаб

18 мая 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили рекордное количество артсистем РФ, — Генштаб
Украинская артиллерия наносит очередной удар по оккупантам. Фото: Президентская бригада
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 17 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 510 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, восемь бронемашин, 32 артиллерийские системы, что является рекордным показателем за все время войны полномасштабной войны, и 11 беспилотников разных типов.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 201 100 (+510) человек ликвидировано;
  • танков — 3 773 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 373 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 198 (+32) ед.;
  • РСЗО — 563 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 318 (+0) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2759 (+11) ед.;
  • крылатых ракет — 990 (+8) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 073 (+6) ед.;
  • специальной техники — 418 (+1) ед.
Потери российской армии на 18 мая 2023 года
Потери российской армии на 18 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в предыдущие дни также было зафиксировано множество успешно уничтоженных артиллерийских систем российской армии.

Так, 10 мая ВСУ вывели из строя 14 артсистем российских оккупантов.

11 мая были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупационной армии.

13 мая Силы обороны ликвидировали 21 единицу артиллерийских систем РФ.

А 14 мая украинская армия уничтожила 21 артсистему российских оккупантов.

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