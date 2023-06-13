ВСУ за ночь и утро сбили 11 российских ракет, — Воздушные силы
Украинская противовоздушная оборона в течение ночи и утра 13 июня сбила 11 крылатых ракет. К сожалению, не обошлось без "прилетов", в частности, пострадал Кривой Рог.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.
Ночная массированная атака
В ночь с 12 на 13 июня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины.
Россияне использовали для атаки:
- крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- ударные дроны-камикадзе.
Ракеты запускались с самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря, а беспилотники — с южного направления.
Работа украинского ПВО
Из 14 запущенных российских ракет украинская противовоздушная оборона сбила 10.
Кроме того, был уничтожен один дрон-камикадзе.
К сожалению, не обошлось без попаданий, в частности, пострадала многоэтажка в Кривом Роге.
Утренняя попытка оккупантов
13 июня с утра российские агрессоры попытались повторить ракетный удар с Каспийского моря.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, на этот раз до территории Украины долетела только одна крылатая ракета, сбитая Силами обороны Украины.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.
Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.
Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.
На обстрелы своего родного города уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.