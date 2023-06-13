ВСУ за ночь и утро сбили 11 российских ракет, — Воздушные силы

Работа украинской ПВО. Фото: konkurent.ua

Украинская противовоздушная оборона в течение ночи и утра 13 июня сбила 11 крылатых ракет. К сожалению, не обошлось без "прилетов", в частности, пострадал Кривой Рог.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Читайте также:

Ночная массированная атака

В ночь с 12 на 13 июня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины.

Россияне использовали для атаки:

крылатые ракеты Х-101/Х-555;

ударные дроны-камикадзе.

Ракеты запускались с самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря, а беспилотники — с южного направления.

Работа украинского ПВО

Из 14 запущенных российских ракет украинская противовоздушная оборона сбила 10.

Кроме того, был уничтожен один дрон-камикадзе.

К сожалению, не обошлось без попаданий, в частности, пострадала многоэтажка в Кривом Роге.

Количество российских ракет, уничтоженных ПВО Украины

Утренняя попытка оккупантов

13 июня с утра российские агрессоры попытались повторить ракетный удар с Каспийского моря.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, на этот раз до территории Украины долетела только одна крылатая ракета, сбитая Силами обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.

На обстрелы своего родного города уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.