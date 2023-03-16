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ВСУ снова ликвидировали более тысячи оккупантов в сутки, — Генштаб

16 марта 2023 08:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки уничтожили рекордное количество единиц живой силы и военной техники врага
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 15 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 1040 российских оккупантов. Это один из рекордных показателей российских потерь за время полномасштабной войны, большими вероятные потери оккупантов были разве что на начальном этапе вторжения.

Кроме того, россияне потеряли 12 танков, 11 бронемашин, 11 артиллерийских систем и три средства ПВО.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 162 560 (+1040) человек ликвидировано;
  • танков — 3 504 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 810 (+11) ед;
  • артиллерийских систем — 2 539 (+11) ед;
  • РСЗО — 503 (+1) ед;
  • средств ПВО — 265 (+3) ед;
  • самолетов — 305 (+1) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 394 (+17) ед;
  • специальной техники — 257 (+0).

Утраты российской армии на 16 марта 2023 года

Напомним, что такое большое количество российских оккупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 оккупантов. А на следующий день, 11 марта, суточные потери армии рф составляли 1090 ликвидированных военных.

Фото: Генштаб

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