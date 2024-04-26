ГУР уничтожило вертолет РФ Ка-32 в Москве, — СМИ
Военные Главного управления разведки уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме Остафьево в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает NV.
Уничтожение Ка-32 в Москве
Отмечается, что россияне использовали вертолет в логистических целях и эвакуационных операциях.
Что еще известно о сбитии российской авиации
Напомним, 19 апреля ВСУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 во время боевого вылета. Он был носителем крылатых ракет Х-22, которыми оккупанты обстреливают украинские города. Также мы рассказывали, как Силам обороны Украины удалось сбить истребитель и как это отразилось на дальнейшем использовании врагом авиации.
В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.
5 апреля Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Было уничтожено не менее шести самолетов.
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