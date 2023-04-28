Єрмак прокоментував реакцію росіян на ракетний удар по Умані

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Громадяни Російської Федерації та Міноборони країни-агресорки радіють черговій ракетній атаці по території України, зокрема обстрілами житлового будинку в Умані. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", — заявив Єрмак.

Як росіяни радіють черговому обстрілу українських міст

Після чергових звірств проти цивільного населення України, Міноборони РФ опублікувало допис, де написали короткий коментар: "Точно в ціль".

Реакція Міноборони РФ на обстріли цивільного населення України

Громадяни Росії перестали приховувати свою антиукраїнську позицію — і відверто радіють обстрілам мирних українських міст.

Росіяни вважають, що їхня армія робить усе правильно, а чим більше українців загине — тим краще.

"Там усі вороги, усі, навіть діти і старі. Більше помре х*хлів — менше нашій країні воювати", — заявляють росіяни.

Росіяни цинічно коментують обстріли українських міст

Крім того, громадяни країни-агресора продовжують вигадувати різні пояснення, аби відвести підозри від своєї армії.

Так, росіяни заявляють, що українські Збройні сили самі обстрілюють свої міста.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Під час ракетної атаки України у Дніпрі загинули молода жінка та трирічна дитина. Пізніше із-під завалів врятували ще одну жінку 1970 року народження.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.