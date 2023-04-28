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Ермак прокомментировал реакцию россиян на ракетный удар по Умани

28 апреля 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ермак прокомментировал реакцию россиян на ракетный удар по Умани
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Граждане Российской Федерации и Минобороны страны-агрессорки радуются очередной ракетной атаке по территории Украины, в том числе обстрелам жилого дома в Умани. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Что сказал Ермак

"Минуубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — заявил Ермак.

Как россияне радуются очередному обстрелу украинских городов

После очередных зверств против гражданского населения Украины, Минобороны РФ опубликовало сообщение, где написали краткий комментарий: "Точно в цель".

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Реакция Минобороны РФ на обстрелы гражданского населения Украины

Граждане России перестали скрывать свою антиукраинскую позицию и откровенно радуются обстрелам мирных украинских городов.

Россияне считают, что их армия делает все правильно, а чем больше украинцев погибнет, тем лучше.

"Там все враги, все, даже дети и старики. Больше умрет х*хлов — меньше нашей стране воевать", — заявляют россияне.

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Россияне цинично комментируют обстрелы украинских городов

Кроме того, граждане страны-агрессора продолжают придумывать разные объяснения, чтобы отвести подозрения от своей армии.

Да, россияне заявляют, что украинские Вооруженные силы сами обстреливают свои города.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

В ходе ракетной атаки Украины в Днепре погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. Позже из-под завалов спасли еще одну женщину 1970 года рождения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

 

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