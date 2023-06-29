Число жертв обстрела Краматорска снова возросло, — Клименко
Спасатели завершили поисковую операцию на месте попадания российских ракет в Краматорске. Число погибших в результате очередного российского теракта ночью возросло до 12-ти.
Об этом сообщил на Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Еще одна жертва
По словам Игоря Клименко, около четырех часов утра спасатели обнаружили под руинами еще одно тело.
Таким образом, количество жертв российских обстрелов Краматорска возросло до 12 человек.
Все они уже идентифицированы.
Завершение спасательной операции
Всего пострадавших в результате российских ракетных ударов по центру Краматорска — 65.
В 7:20 утра 29 июня спасательная операция на месте попадания была завершена.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.
Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.
Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.
Ближе к обеду 28 июня число погибших приблизилось к десяти.
Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.