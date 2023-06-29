Число жертв обстрела Краматорска снова возросло, — Клименко

Спасательная операция на месте трагедии. Фото: Telegram Игоря Клименко

Спасатели завершили поисковую операцию на месте попадания российских ракет в Краматорске. Число погибших в результате очередного российского теракта ночью возросло до 12-ти.

Об этом сообщил на Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Еще одна жертва

По словам Игоря Клименко, около четырех часов утра спасатели обнаружили под руинами еще одно тело.

Спасательная операция в Краматорске

Фото: Telegram Клименко

Таким образом, количество жертв российских обстрелов Краматорска возросло до 12 человек.

Все они уже идентифицированы.

Ситуация на месте попадания российской ракеты в Краматорске

Фото: Telegram Клименко

Завершение спасательной операции

Всего пострадавших в результате российских ракетных ударов по центру Краматорска — 65.

Полицейские в Краматорске

Фото: Telegram Клименко

В 7:20 утра 29 июня спасательная операция на месте попадания была завершена.

Клименко о завершении спасательной операции в Краматорске

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня число погибших приблизилось к десяти.

Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.