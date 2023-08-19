Обстрел Чернигова 19 августа - эксклюзивные фото Новини.LIVE

Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 19 августа российские войска жестоко обстреляли центр Чернигова. В результате атаки, есть погибшие и много раненых.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте трагедии и сделал эксклюзивные кадры последствий обстрела.

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Известно, что в результате инцидента погибло семь человек. При этом 117 человек получили травмы и нуждались в медицинской помощи. Среди раненых 10 полицейских и 12 детей, из которых 25 человек продолжают лечение в больнице.

В свою очередь, глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус объявил о создании комитета, который займется восстановлением после утренних атак в городе. Пострадавшим также будет предоставлена материальная компенсация.













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Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".