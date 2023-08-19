Обстрел Чернигова 19 августа - пострадавшим выплатят материальную помощь

В Чернигове пострадавшим из-за российского террора выплатят материальную помощь
Руководитель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус анонсировал об учреждении комитета для устранения ущерба от утренних обстрелов в Чернигове. Кроме того, всем пострадавшим выплатят материальную помощь.
Об этом Чаус сообщил в Telegram.
Помощь пострадавшим в Чернигове
По словам главы Черниговской ОВА, Комитет сосредоточит свои усилия на реконструкции разрушенных зданий. Меры примутся в скором времени. При этом, руководитель областной администрации обещал обеспечить всех пострадавших необходимой поддержкой, включая финансовую.
Кроме того, Чаус подтвердил, что в результате атаки РФ на Чернигов, семеро человек погибли, также есть много раненых, которые обращаются за помощью.
"Всем оказывается помощь. Работают все органы. Создан штаб ликвидации последствий и в скором времени будут восстановлены все дома. И в ближайшее время будет оказана помощь, в частности, материальная, лицам, которые пострадали", — указал Чаус.
Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.
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Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.
В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".