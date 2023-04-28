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Ночной обстрел Украины: в Днепре из-под завалов спасли женщину

28 апреля 2023 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночной обстрел Украины: в Днепре из-под завалов спасли женщину
Последствия ночной атаки на Днепр. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Днепре спасатели достали из-под завалов женщину во время ликвидации последствий ночного обстрела. Ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Ночной обстрел Днепра

В ночь на 28 апреля произошел ракетный обстрел Днепра. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м кв.

Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирована в больницу.

"В 05:54 возгорание локализовано, в 08:35 ликвидировано.
От ГСЧС привлечены 34 человека личного состава и семь единиц техники", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги. Несколько украинских городов оказались под ударом российских ракет, погибли мирные жители.

Во время ракетной атаки Украины в ночь на 28 апреля в Днепре погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Умани Черкасской области. Там в результате атаки разрушен жилой дом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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