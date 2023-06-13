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Обстріл Кривого Рогу: з-під руїн дістали ще одне тіло

13 червня 2023 14:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Обстріл Кривого Рогу: з-під руїн дістали ще одне тіло
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram-канал “Перший. Міський. Кривий Ріг”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість жертв російського обстрілу Кривого Рогу зросла до 11-ти. З-під руїн обстріляного приватного підприємства дістали тіло загиблого.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Ще одна жертва

За інформацією Сергія Лисака, з-під завалів на місці влучання російської ракети у приватне підприємство в Кривому Розі дістали тіло ще одного загиблого.

Таким чином загальна кількість жертв російського обстрілу зросла до одинадцяти.

Рятувальники завершили роботу

Рятувальна операція, підкреслив голова Дніпропетровської ОВА, завершена.

Зараз триває розбір конструкцій будівлі підприємства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

За гарячими слідами голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Нацполіція вже відкрила біля обстріляного будинку мобільний пункт і збирає докази чергового російського військового злочину.

На обстріл свого рідного міста уже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що кількість загиблих людей зросла до шести, а близько 14:00 говорили уже про десять жертв російського військового злочину.

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