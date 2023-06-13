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Обстрел Кривого Рога: из-под руин достали еще одно тело

13 июня 2023 14:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обстрел Кривого Рога: из-под руин достали еще одно тело
Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: Telegram-канал Первый. Городской. Кривой Рог”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число жертв российского обстрела Кривого Рога возросло до 11-ти. Из-под развалин обстрелянного частного предприятия извлекли тело погибшего.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Еще одна жертва

По информации Сергея Лысака, из-под завалов на месте попадания российской ракеты в частное предприятие в Кривом Роге извлекли тело еще одного погибшего.

Таким образом, общее количество жертв российских обстрелов возросло до одиннадцати.

Спасатели завершили работу

Спасательная операция, подчеркнул глава Днепропетровской ОВД, завершена.

Сейчас идет разбор конструкций здания предприятия.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

По горячим следам глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.

На обстрелы своего родного города уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии стало известно о том, что число погибших выросло до шести, а около 14:00 говорили уже о десяти жертвах российского военного преступления.

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