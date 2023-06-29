Оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии, есть погибшие
В четверг, 29 июня, оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще один человек ранен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Обстрелы Херсона 29 июня
В четверг, 29 июня, около 07:20 утра российские военные совершили артиллерийский обстрел Белозерской громады Херсонской области.
В результате атаки врага местная жительница, находившаяся во дворе домовладения, получила тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью. Еще одна жительница получила ранения.
Также обломки повредили частные дома и хозяйственные постройки.
В результате зверств оккупантов в Украине при процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. По горячим следам речь шла о двух погибших.
Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.
Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.
Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.
По состоянию на 29 июня известно о 12 погибших и 65 пострадавших.
Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.