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Оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии, есть погибшие

29 июня 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Херсонскую область из артиллерии, есть погибшие
Российский снаряд после обстрела Херсонской области 29 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 29 июня, оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще один человек ранен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрелы Херсона 29 июня

В четверг, 29 июня, около 07:20 утра российские военные совершили артиллерийский обстрел Белозерской громады Херсонской области.

В результате атаки врага местная жительница, находившаяся во дворе домовладения, получила тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью. Еще одна жительница получила ранения.

обстрелы Херсонской области
Последствия обстрелов Херсонской области 29 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Также обломки повредили частные дома и хозяйственные постройки.

обстрелы Херсонской области
Последствия обстрелов Херсонской области 29 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В результате зверств оккупантов в Украине при процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. По горячим следам речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.

По состоянию на 29 июня известно о 12 погибших и 65 пострадавших.

Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.

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