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"Передайте губернатору, что он п*****c": жители Белгородской области штурмуют бомбоубежища

22 мая 2023 21:59
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Паника на Белгородщине: местные жители не могут попасть в бомбоубежище
Губернатор Вячеслав Гладков на встрече с жителями. Архивное фото: belregion.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Жители Белгородской области не могут попасть в бомбоубежища — двери закрыты, а сами помещения выглядят крайне запущенно.

Сетью распространяется видео, на котором люди пытаются взломать дверь в заброшенное укрытие.

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"Передайте губернатору Гладкову, что он п*****c! Надо мной бомбы падают! За что вы деньги получаете? П*****сы!", — кричит женщина на видео, пока несколько мужчин пытаются сбить замок на ржавых дверях бомбоубежища.

Осторожно видео содержит ненормативную лексику!

Что происходит в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появились сообщения о проникновении на территорию Белгородской области вооруженной ВРГ. Позже вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", заявляющие, что поддерживают Украину, сообщили об освобождении села Козинка.

В тот же день стало известно, что спецслужбы РФ расследуют возможную аварию российского вертолета Ми-8 в Белгородской области. Российская пропагандистка Ольга Скабеева назвала события в Белгородской области "ужасом, который разворачивается на границе".

Реакция губернатора Белгородщины

В первой половине дня 22 мая губернатор Вячеслав Гладков назвал сообщение СМИ об эвакуации жителей приграничных районов области "ложью" и "информационной атакой, призывающей к панике среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района".

"Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитых", — заявил он.

Позже телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что эвакуация в Грайворонском районе проводится.

Во второй половине дня губернатор Гладков также был вынужден заявить о наличии раненых среди жителей района.

Кроме того, вечером 22 мая пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что россияне проводят экстренную эвакуацию с объекта в Белгородской области, где расположено хранилище с частью ядерных боеприпасов.

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