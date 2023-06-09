Стало известно, как ВСУ будут проводить контрнаступление в Запорожье и Херсонской области.

Украинские артиллеристы ведут огонь из пушки по врагу. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины после подрыва Каховской ГЭС будут проводить запланированные активные боевые контрнаступательные действия на юге Украины. Они станут более активны, как только подсохнет почва после разлива водохранилища.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник. Фото: УФОТО

"Враги действительно считают, что мы будем проводить операцию на Днепре по старым лекалам. Но они не понимают современной реальности: никто такой операции с нашей стороны не будет организовывать, это — безумие", — сказал Черник.

По его словам, все наши стратегические качественные операции будут проходить по сухой почве.

"И нам есть как оперировать от Запорожья вплоть до Мелитополя. Будут ли точечные десантирование в специальных операциях на легких лодках (да они и были)? Да", — заверил военный эксперт.

При этом Черник подчеркнул, что уничтожением ГЭС противник не достиг задач, которые он для себя рисовал.

"Если говорить о военной компоненте, то противник не достиг и не достигнет этим (подрывом ГЭС. — Ред.) никаких целей", — подчеркнул полковник ВСУ.

Что происходит на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

В то же время в Донецке на тренировочной базе благодаря точному удару украинских войск было ликвидировано 56 кадыровцев. В оккупированном украинском городе чеченские боевики снимали фейковые видео о своем участии в боевых действиях и грабили местное население.