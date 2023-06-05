Пригожин заявил, что ВСУ захватили часть поселка Берховка возле Бахмута

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Вооруженные силы Украины захватили часть поселка Берховка возле Бахмута. Поэтому русские войска бегут из села.

Об этом сообщила пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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В понедельник, 5 июня, главарь "вагнеровцев" заявил, что украинские войска захватили часть поселка Берховка возле Бахмута, войска РФ бегут.

"Пока часть населенного пункта Берховка уже потеряна, драпают войска потихоньку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтобы вперед шли. Давайте вы сможете! А если не сможете, умрете героями", — заявляет Пригожин.

Сообщение Пригожина о Берховке. Фото: скриншот

Отметим, что Берховка является стратегически важным населенным пунктом возле Берховского водохранилища к северу от Бахмута.

Напомним, что "вагнеровцы" отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу. Количество российских наступательных операций в городе и вокруг значительно уменьшилось.

Также мы сообщали, что командование российских оккупационных сил хочет перебросить ЧВК "Вагнер" на новое "горячее направление" для улучшения там ситуации. Таким направлением может стать Авдеевка.

Добавим, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выводит наемников из украинского Бахмута. Говорит, до 5 числа месяц не указал, выведут оттуда основную часть.