Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Прилет" по Чернигову: момент удара попал на камеры видеонаблюдения arrow

"Прилет" по Чернигову: момент удара попал на камеры видеонаблюдения

19 августа 2023 15:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Чернигова 19 августа - момент прилета попал на камеры видеонаблюдения
Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 19 августа, РФ атаковала драмтеатр в Чернигове. Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на камеры видеонаблюдения.

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

Читайте также:

Момент удара по Чернигову

На указанном видео видно, что, машины спокойно едут по улице и вдруг проносится волна огня. Далее начинается шлейф черного дыма.

Люди, которые находились рядом, начали мгновенно разбегаться в разные стороны

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз