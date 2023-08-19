Обстрел Чернигова 19 августа - момент прилета попал на камеры видеонаблюдения

Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: скриншот

В субботу, 19 августа, РФ атаковала драмтеатр в Чернигове. Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на камеры видеонаблюдения.

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

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Момент удара по Чернигову

На указанном видео видно, что, машины спокойно едут по улице и вдруг проносится волна огня. Далее начинается шлейф черного дыма.

Люди, которые находились рядом, начали мгновенно разбегаться в разные стороны

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".