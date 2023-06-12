Вагнеровець відрубав полоненому голову та руки і став "героєм Росії"

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін нагородив званням "Герой Росії" вагнерівського найманця Володимира Китаєва, відомого за позивними "Китаєць", "Айсмен" та "Сталін".

Про це повідомляє російський правозахисний проект "Gulagu.net".

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Подробиці

Володимир Китаєв став відомим після публікації в соцмережах відео з тортурами та вбивством сирійського полоненого.

На відео показується, як п'ятеро бойовиків ПВК "Вагнер" відрубують сирійцю руки та голову, а потім підпалюють скалічене тіло.

"Екс-оперативник УСБ МВС з позивним "Рус", який перейшов до СБ ПВК "Вагнер" (імовірно Руслан Михайлов), вказав Китаєва В.М. як одного з п'яти учасників цього жорстокого вбивства", — пише "Gulagu.net".

Вагнеровець Володимир Китаєв. Фото: Gulagu.net

Яка країна — такі й герої

За словами правозахисників, раніше факт присвоєння Китаєву звання "Герой Росії" ретельно приховувався Кремлем.

"Але 11 червня в запалі сварки та скандалу Євгена Пригожина та його спільників, які злякалися втрати контролю над тисячами бойовиків ПВК "Вагнер" і, відповідно, влади, піарники Пригожина виклали ряд текстів з дискредитацією ЗС РФ і для надання значущості цим наїздам на Шойгу розкрили нагородження головоріза Китаєва В. М. званням "герой Росії", — пише "Gulagu.net".

Нагадаємо, зараз російське Міноборони намагається отримати контроль над ПВК "Вагнер" і вимагає, щоб "бійці" Євгена Пригожина укладали контракт із МО РФ.

Раніше колишні бойовики ПВК "Вагнер" розповіли правозахисникам про звірські вбивства українців та російських дезертирів, скоєні під Бахмутом. Зокрема, колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров зізнався, що брав участь у масових вбивствах мирного населення на Донеччині.

Також 11 червня стало відомо, що один із полонених вагнерівців відмовився повертатися до Росії і заявив, що бажає воювати на боці України в лавах Російського добровольчого корпусу (РДК). Днем пізніше Євген Пригожин пообіцяв знайти "зрадника" та "вбити в чесному бою".