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Путин сделал "героем России" вагнеровца, отрубившего руки и голову пленному

12 июня 2023 17:35
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Вагнеровец отрубил пленному голову и руки и стал "героем России"
Владимир Путин. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российский диктатор Владимир Путин наградил званием "Герой России" вагнеровского наемника Владимира Китаева, известного по позывным "Китаец", "Айсмэн" и "Сталин".

Об этом сообщает российский правозащитный проект "Gulagu.net".

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Подробности

Владимир Китаев получил известность после публикации в соцсетях видео с пытками и убийством сирийского пленного.

На видео показывается, как пятеро боевиков ЧВК "Вагнер" отрубают сирийцу руки и голову, а затем поджигают обезображенное тело.

"Экс-оперативник УСБ МВД с позывным "Рус", перешедший в СБ ЧВК "Вагнер" (предположительно Руслан Михайлов), указал Китаева В.М. в качестве одного из пяти участников этого жестокого убийства", — пишет "Gulagu.net".

Вагнеровець Володимир Китаєв
Вагнеровец Владимир Китаев. Фото: Gulagu.net

Какая страна — такие и герои

По словам правозащитников, ранее факт присвоения Китаеву звания "Герой России" тщательно скрывался Кремлем.

"Но 11 июня в пылу ссоры и скандала Евгения Пригожина и его сообщников, испугавшихся утраты контроля над тысячами боевиков ЧВК "Вагнер" и, соответственно, власти, пиарщики Пригожина выложили ряд текстов с дискредитацией ВС РФ и для придания значимости этим накатам на Шойгу раскрыли факт награждения головореза Китаева В.М. званием "герой России", — пишет "Gulagu.net".

Напомним, в настоящий момент российское Минобороны пытается получить контроль над ЧВК "Вагнер" и требует, чтобы "бойцы" Евгения Пригожина заключали контракт с МО РФ.

Ранее бывшие боевики ЧВК "Вагнер" рассказали правозащитникам о зверских убийствах украинцев и российских дезертиров, совершенных под Бахмутом. В частности, бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров признался, что принимал участие в массовых убийствах мирного населения в Донецкой области.

Также 11 июня стало известно, что один из пленных вагнеровцев отказался возвращаться в Россию и заявил, что желает воевать на стороне Украины в рядах Русского добровольческого корпуса (РДК). Днем позднее Евгений Пригожин пообещал найти "предателя" и "убить в честном бою".

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