Ракетная атака на Украину: британская разведка рассказала, куда целилась Россия

Последствия атаки российской в Умани 28 апреля. Фото: Reuters

Российская ракетная атака 28 апреля вряд ли была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины. Скорее всего Россия пыталась перехватить украинские резервные подразделения и военные поставки для Украины.

Об этом сообщило министерство обороны Британии.

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Отмечается, что накануне Россия нанесла первый большой удар крылатыми ракетами по Украине с начала марта.

"Атаки свидетельствуют об уходе от использования Россией ударов на большом расстоянии. Эта волна включала меньше ракет, чем зимой, и вряд ли была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины", — говорится в сообщении.

В британской разведке добавляют, что существует достаточно реальная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные подразделения и военные поставки, недавно предоставленные Украине.

В оборонном ведомстве Британии также добавляют, что Россия использует неэффективный процесс целеуказания и приоритет воображаемой военной необходимости, а не предотвращения побочного ущерба, включая гибель гражданских.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

Во время ракетной атаки Украины в ночь на 28 апреля в Днепре погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

В Умани в результате атаки разрушен жилой дом. Известно о 23 погибших и 18 раненых, среди которых пятеро детей. В городе уже более суток продолжаются спасательно-поисковые работы.