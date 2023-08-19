Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зростає
У суботу, 19 серпня, Росія атакувала ракетами центр Чернігова. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 117 осіб.
Про це повідомив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.
Що відомо про атаку на Чернігів
За словами Ломака, кількість жертв на момент 15:25 — семеро людей. При цьому кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до 117 осіб.
Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце "прильоту" у Чернігові.
Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".
Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.
Своєю чергою РФ після ракетного удару по Драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".