Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зростає

Обстріл Чернігова 19 серпня. Фото: МВС

У суботу, 19 серпня, Росія атакувала ракетами центр Чернігова. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 117 осіб.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.

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За словами Ломака, кількість жертв на момент 15:25 — семеро людей. При цьому кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до 117 осіб.

Повідомлення Олександра Ломака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце "прильоту" у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по Драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".