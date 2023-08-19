Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших растет

Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: МВД

В субботу, 19 августа, Россия атаковала ракетами центр Чернигова. В результате обстрела количество пострадавших возросло до 117 человек.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.

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По словам Ломако, количество жертв на момент 15:25 — семь человек. При этом, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до 117 человек.

Сообщение Александра Ломако. Фото: скриншот

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".