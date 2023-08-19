Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших растет
В субботу, 19 августа, Россия атаковала ракетами центр Чернигова. В результате обстрела количество пострадавших возросло до 117 человек.
Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.
Что известно про атаку на Чернигов
По словам Ломако, количество жертв на момент 15:25 — семь человек. При этом, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до 117 человек.
Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.
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Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.
В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".