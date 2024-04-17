Ракетный удар по Чернигову — среди раненых есть дети

Последствия ракетного удара по Чернигову – 17 апреля. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову 17 апреля возросло до 50. Среди них двое детей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако и заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

Читайте также:

Последствия удара по Чернигову

Кулеба сообщил, что по состоянию на данный момент уже 50 травмированных, из них двое детей. Больницы и медики продолжают оказывать необходимую помощь. Кроме того, еще 11 человек погибли. Также люди могут находиться под завалами.

В городе разрушены восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто.

В то же время Ломако рассказал, что экстренные службы занимаются поисково-спасательной операцией, ЖЭКи обходят квартиры, узнают потребность в стройматериалах.

Также в городе организуют расселение людей, которым требуется убежище.

Обстрелы Чернигова 17 апреля

Напомним, около 09:00 в Чернигове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Впоследствии стало известно, что захватчики ударили ракетами по городу. В результате атаки РФ есть жертвы и раненые.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что армия России нанесла три ракетных удара почти по центру города. По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.

Также в сети появились кадры удара по Чернигову. На них можно увидеть атаку РФ на социальную и гражданскую инфраструктуру города.

Президент Владимир Зеленский, комментируя утренний российский обстрел Чернигова, заявил, что жертвами атаки стали гражданские украинцы. Глава государства подверг критике партнеров, которые не могут передать Украине дополнительные системы ПВО.