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Ракетный удар по Умани: в ГСЧС рассказали о результате поисково-спасательных работ

29 апреля 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетный удар по Умани: в ГСЧС рассказали о результате поисково-спасательных работ
Последствия ракетной атаки в городе Умань. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на утро 29 апреля в результате ракетной атаки на Умань Черкасской области погибли 23 человека. Четверо из них — дети.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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"По состоянию на 06:00 29 апреля в Умани в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них четыре ребенка. Травмированы 18, еще 17 граждан спасены. Психологами ГСЧС оказана помощь 115 гражданам", — рассказали спасатели.

С места трагедии вывезено 247 куб.м строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших.

"На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 человек личного состава", — добавили в ГСЧС.

  • Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
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Напомним, российские войска ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. К настоящему времени уже известно о 23 погибших и 18 раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян . Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Впоследствии украинские пограничники приготовили российским захватчикам возмездие за ракетную атаку по жилому дому в Умани. Они написали на снаряде "За Умань!" и выпустили их по оккупантам.

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