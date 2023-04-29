Ракетный удар по Умани: в ГСЧС рассказали о результате поисково-спасательных работ
По состоянию на утро 29 апреля в результате ракетной атаки на Умань Черкасской области погибли 23 человека. Четверо из них — дети.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Результат поисково-спасательных работ в Умани
"По состоянию на 06:00 29 апреля в Умани в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них четыре ребенка. Травмированы 18, еще 17 граждан спасены. Психологами ГСЧС оказана помощь 115 гражданам", — рассказали спасатели.
С места трагедии вывезено 247 куб.м строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших.
"На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 человек личного состава", — добавили в ГСЧС.
-
Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
-
Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
-
Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
-
Поисково-спасательная операция в Умани после ракетного удара россиян 28 апреля. Фото: ГСЧС
Напомним, российские войска ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. К настоящему времени уже известно о 23 погибших и 18 раненых. Разбор завалов продолжается.
В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян . Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.
Впоследствии украинские пограничники приготовили российским захватчикам возмездие за ракетную атаку по жилому дому в Умани. Они написали на снаряде "За Умань!" и выпустили их по оккупантам.