Россияне на пороге взятия Бахмута: CNN назвал главное преимущество, которое дала Украине оборона города

Украинские военные продолжают держать оборону Бахмута

Российские войска близки к тому, чтобы захватить Бахмут. И украинским войскам сейчас было бы целесообразнее отступить из города. Украинские силы уже использовали Бахмут для того, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Об этом говорится в публикации CNN.

Ситуация в Бахмуте

"Впервые за восемь месяцев россияне на пороге захвата украинского города, хотя и небольшого, который уже покинули более 90% довоенного населения", — говорится в публикации.

Как отмечает CNN, украинская оборона в Бахмуте и его окрестностях сейчас является сжатой комбинацией интенсивного артиллерийского, минометного огня и авиаударов, а также значительного участия наземных сил, как российских регулярных войск, так и бойцов частной военной компании "Вагнера".

Получит ли россия преимущество от взятия Бахмута

Авторы публикации убеждены, что после взятия Бахмута российской армии вряд ли удастся улучшить свое положение на фронте.

"Если и когда Бахмут падет, может возникнуть соблазн спросить, улучшаются ли российские войска, учась на списке ошибок, которые они до сих пор совершили в этом конфликте, и наконец используют свое преимущество в численности и огневой мощи. Ответ: наверное, нет", — отмечается в статье.

Что дала Украине оборона Бахмута

Бывший австралийский генерал и автор информационного бюллетеня WarInTheFuture Мик Райан выразил мнение, что вывод украинских сил из города "не будет равен катастрофе, если он будет осуществляться упорядоченно".

"Это следует рассматривать как обычную тактику, а не как предвестник катастрофы", — отмечает Райан.

В статье отмечается, что Украинцы использовали Бахмут, чтобы нанести атакующим силам огромные потери: по некоторым оценкам в соотношении 7:1.

"Наступает момент, когда разумнее отойти, чем нести растущие потери и разрушительный удар по моральному духу от капитуляции сотен, а может и тысяч украинских солдат, которые попали бы в окружение. Для украинцев этот момент критический", — говорится в публикации.

При этом, по мнению авторов публикации, для россиян взятие Бахмута не изменило би фундаментальных недостатков их кампании.

"Бахмут стал навязчивой идеей для россиян из-за отсутствия прогресса в других местах, выходящего за пределы какого-либо стратегического обоснования ... Но сосредоточение внимания на Бахмуте могло стоить российских операций в других местах. Вместо триумфа российского полководства, тяжелая кампания по взятию Бахмута, впервые атакованного около 10 месяцев назад, иллюстрирует отчаянную потребность в "победе" — любой — независимо от более широкого поля боя", — говорится в статье.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте. На встрече Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Ранее в СМИ появилась информация, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по Бахмуту. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

В ISW ранее сообщили, что после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.

Также мы писали, что украинская армия предположительно совершает частичный выход с территории Бахмута. Но для российских оккупационных войск такой шаг будет означать только увеличение потерь и замедление наступления.

Добавим, украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахмут, по которой осуществляется поставка. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.

фото: Reuters