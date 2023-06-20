Генштаб сообщил о колоссальных потерях россиян на фронте на 20 июня

Украинский военный на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов второй раз в течение июня составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 19 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более тысячи российских оккупантов. Это один из рекордных показателей российских потерь за время полномасштабной войны, большими вероятные потери захватчиков были разве что на начальном этапе вторжения и в начале весны, во время битвы за Бахмут.

В июне такие человеческие потери российской армии были зафиксированы только раз — 8 июня.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, 23 артиллерийские системы и четыре ракетных системы залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 221 460 (+1010) человек ликвидировано;

танков — 3 997 (+8) ед.;

боевых бронированных машин — 7 750 (+15) ед.;

артиллерийских систем — 3 888 (+23) ед.;

РСЗО — 614 (+4) ед.;

средств ПВО — 372 (+2) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 306 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 393 (+10) ед.;

крылатых ракет — 1 214 (+3) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 645 (+32) ед.;

специальной техники — 531 (+5) ед.

Потери российской армии в Украине на 20 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что большее количество российских оккупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 оккупантов. На следующий день, 11 марта, суточные потери армии РФ составляли 1090 ликвидированных военных.

А 15 марта Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1040 российских захватчиков.