Обстрел Чернигова 19 августа - пострадавший рассказал про прилет ракеты по Драмтеатру

Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 19 августа Россия жестоко обстреляла Драмтеатр в центре Чернигова. Много людей получили ранения, также есть погибшие.

Пострадавший в Чернигове рассказал корреспонденту Новини.LIVE, как получил ранения.

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Тимофей прибыл из Киева на событие в Драмтеатре. Он признался, что не искал убежища после объявления тревоги. Однако мужчина не уверен, что эта ситуация станет для него уроком.

После объявления воздушной тревоги, он вышел на улицу и сел на лавочке. Здесь то он и получил свои ранения.

"Сидел на лавочке и получил. Полетела ракета и взорвалась. Все были в шоке. Парень лежал на углу. Я не знал, кому помочь. Я задался вопросом, смогу ли помочь и понял, что нет, поэтому пошел дальше", — говорит он.

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь, РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек"