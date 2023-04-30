Сколько украинских детей стали жертвами агрессии России
В результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 477 украинских детей. Еще 955 получили ранения.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Сколько детей пострадало от агрессии РФ
"По состоянию на утро 30 апреля 2023 года более 1 432 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 477 детей погибли и более 955 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.
В частности, в течение вчерашнего дня стало известно еще о двух погибших детях в г. Умань Черкасской области из-за разрушения подъезда многоэтажки, в который попала российская ракета 28 апреля.
"В результате этой атаки государства-агрессора погибли 23 человека. Среди погибших — шесть детей", — рассказали в ОГПУ.
Также 28 апреля в результате обстрела оккупантами Николаева получил ранение 11-летний мальчик. Кроме того, 29 апреля из-за обстрела врагом пгт Малотарановка Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.
Где больше всего пострадало детей
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 452, Харьковской — 275, Киевской — 128, Херсонской — 94, Запорожской — 89, Николаевской — 88, Черниговской — 69, Днепропетровской — 67, Луганской — 66.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним, в Умани 28 апреля, около 04:30 часов, во время массированной российской атаки на Украину, произошло попадание в жилой девятиэтажный дом. В результате удара погибли 23 человека, из которых шесть — дети.
Аварийно-спасательные работы завершились 29 апреля и длились около 16 часов.
В городе и Черкасской области объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.
Кроме Умани россияне атаковали Днепр и Киевскую область. В Днепре погибли женщина и ребенок, четыре человека ранены.