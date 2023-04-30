Сколько украинских детей стали жертвами агрессии России

Детские фото и игрушки на месте обстрела в городе Умань, Черкасская область, Украина, 29 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 477 украинских детей. Еще 955 получили ранения.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Сколько детей пострадало от агрессии РФ

"По состоянию на утро 30 апреля 2023 года более 1 432 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 477 детей погибли и более 955 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В частности, в течение вчерашнего дня стало известно еще о двух погибших детях в г. Умань Черкасской области из-за разрушения подъезда многоэтажки, в который попала российская ракета 28 апреля.

"В результате этой атаки государства-агрессора погибли 23 человека. Среди погибших — шесть детей", — рассказали в ОГПУ.

Также 28 апреля в результате обстрела оккупантами Николаева получил ранение 11-летний мальчик. Кроме того, 29 апреля из-за обстрела врагом пгт Малотарановка Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

Где больше всего пострадало детей

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 452, Харьковской — 275, Киевской — 128, Херсонской — 94, Запорожской — 89, Николаевской — 88, Черниговской — 69, Днепропетровской — 67, Луганской — 66.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в Умани 28 апреля, около 04:30 часов, во время массированной российской атаки на Украину, произошло попадание в жилой девятиэтажный дом. В результате удара погибли 23 человека, из которых шесть — дети.

Аварийно-спасательные работы завершились 29 апреля и длились около 16 часов.

В городе и Черкасской области объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Кроме Умани россияне атаковали Днепр и Киевскую область. В Днепре погибли женщина и ребенок, четыре человека ранены.