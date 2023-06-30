Стало известно, сколько стоит один выстрел ATACMS

Ракета большой дальности ATACMS. Фото: Википедия

Дальнобойные баллистические ракеты ATACMS являются одним из тех видов вооружения, которые Запад еще не поставлял Украине. Но дальнобойные ракеты такого типа очень важны для контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщают официальные сайты производителя, Lockheed Martin, и агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, а также Military Today.

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Баллистические ракеты ATACMS производит известная американская компания Lockheed Martin.

На вооружение вооруженных сил США эти ракеты поступили в 1991 году.

Существует несколько модификаций этого вида вооружения — MGM-140A, MGM-140B, MGM-164A, MGM-164B и MGM-168A.

Специальных пусковых установок для ракет ATACMS нет. Традиционно для этого используются такие системы, как M270 MLRS или M142 HIMARS.

Стоимость ATACMS

Цена на баллистическую ракету отличается в зависимости от условий и объемов контракта.

Самая дешевая цена, о которой пишет издание Military Today — около 820 тысяч долларов.

Производитель в 2020 году сообщал об общем объеме работ на сумму 426 млн долларов. На эту сумму планировалось изготовить более 400 ракет. В среднем одна ракета стоила около 1,065 млн долларов.

Варианты цены

Имеются данные и по отдельным контрактам.

Так, 70 ракет для вооруженных сил Финляндии с рядом деталей, оборудованием, материально-технической поддержкой и обучением стоили 132 млн долларов, то есть ориентировочно по 1,88 млн на одну ракету со всеми дополнительными услугами.

Для ОАЭ 100 ракет ATACMS вместе с 60 недорогими ракетами LCRRPR с пониженной дальностью обошлись в 140 млн долларов.

Итак, базовой ценой одной ракеты ATACMS является 1-1,1 млн долларов.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел:

системы противовоздушной обороны Patriot;

ракетной системы залпового огня HIMARS;

противоракетного комплекса IRIS-T;

зенитного ракетного комплекса NASAMS;

крылатой ракеты Storm Shadow.

Добавим, вчера, 29 июня, издание The Wall Street Journal написало, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS Вооруженным силам Украины. Отмечается, что такое решение связано с тем, что в России началась внутренняя борьба за власть.