Названы возможные сроки контрнаступления ВСУ

Украинская САУ ведет огонь. Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха/Facebook

Освободительное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось. Оно имеет ряд признаков и продлится до глубокой осени.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Читайте также:

Петр Черник. Фото: УФОТО

"Всех беспокоит вопрос, когда будет контрнаступление. У него, по большому счету, уже есть определенные признаки", — сказал Черник.

Он отметил, что определенное его замедление связано с тем, что россиян все же больше.

"А мы не можем позволить себе так называемую классическую "жуковщину", когда идет пехотная волна за волной. Поэтому наша война — это война количества и качества", — подчеркнул военный эксперт.

Черник отметил, что украинская сторона должна и будет побеждать исключительно за счет качества своего стратегического вооружения, исходящего от западных партнеров, и тактического мастерства.

"И еще, — обратил внимание полковник ВСУ, — Мы должны понять, что наша война — это хирургическая операция на мозге, где нет права на ошибку. Поэтому наши удары должны быть настолько системными, точными и качественными, чтобы в итоге достичь максимального коэффициента полезного действия".

В контексте сказанного Черник добавил: "То, что самые интересные и серьезные операции состоятся в цикле сухой погоды с сегодняшнего дня до поздней осени — нет никакого сомнения. И не забываем, что авиация — на подходе".

Как ведут себя оккупанты

Украинская противовоздушная оборона 9 июня отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников.

Что происходит с контрнаступлением ВСУ

Украинские военные провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Активные действия ВСУ начались с 4 июня.

Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.