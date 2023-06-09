Названы возможные сроки контрнаступления ВСУ

Стало известно, сколько будет длиться контрнаступление ВСУ
Освободительное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось. Оно имеет ряд признаков и продлится до глубокой осени.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
"Всех беспокоит вопрос, когда будет контрнаступление. У него, по большому счету, уже есть определенные признаки", — сказал Черник.
Он отметил, что определенное его замедление связано с тем, что россиян все же больше.
"А мы не можем позволить себе так называемую классическую "жуковщину", когда идет пехотная волна за волной. Поэтому наша война — это война количества и качества", — подчеркнул военный эксперт.
Черник отметил, что украинская сторона должна и будет побеждать исключительно за счет качества своего стратегического вооружения, исходящего от западных партнеров, и тактического мастерства.
"И еще, — обратил внимание полковник ВСУ, — Мы должны понять, что наша война — это хирургическая операция на мозге, где нет права на ошибку. Поэтому наши удары должны быть настолько системными, точными и качественными, чтобы в итоге достичь максимального коэффициента полезного действия".
В контексте сказанного Черник добавил: "То, что самые интересные и серьезные операции состоятся в цикле сухой погоды с сегодняшнего дня до поздней осени — нет никакого сомнения. И не забываем, что авиация — на подходе".
Как ведут себя оккупанты
Украинская противовоздушная оборона 9 июня отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников.
Что происходит с контрнаступлением ВСУ
Украинские военные провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Активные действия ВСУ начались с 4 июня.
Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.