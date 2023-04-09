Трофейные российские САУ "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика", находящиеся на вооружении ВСУ

Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. САУ
В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.
Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.
Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. Ранее уже давалось описание трофейных танков, БМП, машин управления, машин разведки, санитарно-десантные машин, бронеавтомобилей. Сегодня речь пойдет о самоходных артиллерийских установках.
САУ "Мста-С"
Российская 152-мм дивизионная самоходная гаубическая установка 2С19 "Мста-С" является советской артиллерийской системой, после распада СССР перешедшей в наследство армии российской федерации.
САУ была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения и принята на вооружение советской армии в 1989 году, а публике впервые была продемонстрирована только в 1992 году.
Артиллерийская установка предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники противника, а также противотанковых средств, живой силы врага, ПВО и ПРО, пунктов управления, фортификационных сооружений и т.д. САУ может вести огонь по целям с закрытых позиций и прямой наводкой.
Интересно, что "Мста" разрабатывалась сначала на базе танка Т-72, но в ходе испытаний был выявлен ряд серьезных недостатков, в результате чего принято решение от базы танка Т-72 оставить только геометрию корпуса, трансмиссию, органы управления и двигатель.
В "нулевых" годах гаубица прошла цикл модернизации и в 2012 году в обновленном виде под индексом 2С19М1-155 и 2С19М2 начала поступать в армию рф.
Так, САУ "Мста" 2С19М1 из принципиально нового получила спутниковую навигационную систему и комплекс управления огнем "УСПЕХ-С". А на "Мосте" 2С19М2 была установлена автоматизированная система управления огнем с применением цифровых электронных карт.
Кроме того, машина получила пониженную заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах, а для комфортных условий нахождения экипажа был установлен кондиционер.
Также в САУ конструкторы увеличили прицельную скорострельность пушки до 10 выстрелов в минуту и усовершенствовали точность наведения на цель.
В ходе российского вторжения в Украину в 2014 году первые российские САУ "Мста-С" были замечены и идентифицированы в августе-сентябре под Новоазовском. Также они были зафиксированы во время боев под Дебальцево в феврале 2015 года и т.д.
После широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 ВСУ уничтожили большое количество САУ "Мста". А в сентябре 26 этих машин, включая и новейшие экземпляры, были захвачены украинскими силами сопротивления в качестве трофеев в ходе наступления на Харьковщину. Примечательно, что на 2021 год на вооружении ВСУ находилось 35 самоходных гаубиц такого типа.
Тактико-технические характеристики:
- Длина — 6040 мм.
- Ширина — 3380 мм.
- Высота — 3350 мм
- Вес — 42 т
- Экипаж — 5 человек
- Боекомплект — 50 снарядов
- Броня — противопулевая
- Скорость — до 60 км/ч.
САУ "Акция"
Российская 152-мм дивизионная самоходная гаубичная установка 2С3 "Акация" является советской артиллерийской системой, после распада СССР перешедшей в наследство армии российской федерации.
САУ была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Самоходка предназначена для уничтожения живой силы противника, его артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков и другой бронетехники, пунктов управления фортификационных сооружений.
Интересно, что артиллерийская часть "Акации" разрабатывалась на базе 152-мм пушки-гаубицы Д-20, перенесенной на самоходные шасси практически без тактико-технических и особых конструкционных изменений.
Первые два опытных образца новой САУ были изготовлены в конце 1968 года. А через три года после внесения в машину определенных изменений и доработок, САУ 2СЗ "Акация" вошла в состав вооружений Советской армии.
Броня корпуса и башни самоходки обеспечивают защиту экипажа от поражения бронебойным снарядом с расстояния 300 м, а также от осколков снарядов и мин малого калибра. При этом боевая машина разделена на отсек управления, силовой и боевой отсек.
Боекомплект САУ состоит из 40 выстрелов, которые находятся в двух боеукладках, установленных в башне и корпусе машины. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 18500 м, а при стрельбе активно-реактивным боеприпасом — 24000 м.
Стоит отметить, что в боекомплект "Акации" входят кумулятивные, бетонобойные, бронебойные, кассетные, осколочно-фугасные, управляемые, осветительные, дымовые, шрапнельные и химические снаряды. Помимо пушки, САУ оснащена пулеметом калибра 7,62 мм.
В начале вторжения в Украину в 2014 году российские войска потеряли в боях минимум 19 САУ "Акация".
Всего армия РФ имеет на своем вооружении около 2000 машин такого типа. На вооружении же ВСУ по состоянию на 2021 год находились 249 "Акаций".
Тактико-технические характеристики:
- Длина — 6970 мм.
- Ширина — 3250 мм.
- Высота — 3050 мм
- Вес — 27,5 т
- Экипаж — 4 человека
- Эффективная дальность выстрела — 20,5 км.
- Боекомплект — 46 снарядов
- Броня — противопулевая
- Скорость — до 60 км/ч.
САУ "Гвоздика"
Российская 122-мм дивизионная самоходная гаубическая установка 2С1 "Гвоздика" является советской артиллерийской системой, после распада СССР перешедшей в наследство армии российской федерации.
САУ предназначена для уничтожения живой силы противника, его артиллерийских батарей, ДЗОТов, а также открытия проходов в минных полях и полевых инженерных заграждениях.
Производство "Гвоздик" началось в 1971 году в Харькове и продолжалось до конца 1991 года. Всего за годы производства было изготовлено более 10 000 "Гвоздик", которые находились или находятся до сих пор на вооружении более 40 стран мира.
В ходе проектирования самоходки было создано три ее варианта: на базе шасси СУ-100, на базе МТЛБ и на базе БМП-1. В результате испытаний было решено остановиться на шасси МТЛБ, которое было удлинено и модифицировано. САУ получило 122-мм пушку Д-30.
Боевое крещение самоходная гаубица 2С1 приняла во время войны в Афганистане. Затем были Чечня, Приднестровье, Югославия, Ирак, Ливия.
По состоянию на 1992 год Украина имела на своем вооружении 563 "Гвоздики", а по состоянию на 2014 год — 300 штук, из которых — 159 находились на базах хранения вооружения и техники.
В 2013 году Министерство обороны Украины приняло решение о снятии установки "Гвоздика" с вооружения ВСУ, а потому начало российско-украинской войны на Донбассе застало четыре механизированных бригады украинских артиллерийских подразделений с этими САУ в стадии расформирования. Впрочем, одновременно начался активный процесс восстановления и возвращения установок в войска.
В россии гаубица была модифицирована и с 2008 года поступила на вооружение российской армии под индексом 2С34 "Хоста".
Всего в армии рф, по определенным данным, насчитывается около 1800 САУ "Гвоздика" и ее модификаций.
Тактико-технические характеристики:
- Длина — 7260 мм.
- Ширина — 2850 мм.
- Высота — 2725 мм
- Вес — 15,7 т
- Экипаж — 4 человека
- Эффективная дальность выстрела — 21,9 км.
- Боекомплект — 40 снарядов
- Броня — противопулевая
- Скорость — до 60 км/ч.