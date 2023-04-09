Трофейные российские САУ "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика", находящиеся на вооружении ВСУ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

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Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. Ранее уже давалось описание трофейных танков, БМП, машин управления, машин разведки, санитарно-десантные машин, бронеавтомобилей. Сегодня речь пойдет о самоходных артиллерийских установках.

САУ "Мста-С"

Российская 152-мм дивизионная самоходная гаубическая установка 2С19 "Мста-С" является советской артиллерийской системой, после распада СССР перешедшей в наследство армии российской федерации.

САУ была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения и принята на вооружение советской армии в 1989 году, а публике впервые была продемонстрирована только в 1992 году.

САУ "Мста-С". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Артиллерийская установка предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники противника, а также противотанковых средств, живой силы врага, ПВО и ПРО, пунктов управления, фортификационных сооружений и т.д. САУ может вести огонь по целям с закрытых позиций и прямой наводкой.

Интересно, что "Мста" разрабатывалась сначала на базе танка Т-72, но в ходе испытаний был выявлен ряд серьезных недостатков, в результате чего принято решение от базы танка Т-72 оставить только геометрию корпуса, трансмиссию, органы управления и двигатель.

В "нулевых" годах гаубица прошла цикл модернизации и в 2012 году в обновленном виде под индексом 2С19М1-155 и 2С19М2 начала поступать в армию рф.

Так, САУ "Мста" 2С19М1 из принципиально нового получила спутниковую навигационную систему и комплекс управления огнем "УСПЕХ-С". А на "Мосте" 2С19М2 была установлена автоматизированная система управления огнем с применением цифровых электронных карт.

Кроме того, машина получила пониженную заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах, а для комфортных условий нахождения экипажа был установлен кондиционер.

САУ "Мста-С". Фото: Wikimedia commons

Также в САУ конструкторы увеличили прицельную скорострельность пушки до 10 выстрелов в минуту и усовершенствовали точность наведения на цель.

В ходе российского вторжения в Украину в 2014 году первые российские САУ "Мста-С" были замечены и идентифицированы в августе-сентябре под Новоазовском. Также они были зафиксированы во время боев под Дебальцево в феврале 2015 года и т.д.

САУ "Мста-С". Фото: Wikimedia commons

После широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 ВСУ уничтожили большое количество САУ "Мста". А в сентябре 26 этих машин, включая и новейшие экземпляры, были захвачены украинскими силами сопротивления в качестве трофеев в ходе наступления на Харьковщину. Примечательно, что на 2021 год на вооружении ВСУ находилось 35 самоходных гаубиц такого типа.

Тактико-технические характеристики:

Длина — 6040 мм.

Ширина — 3380 мм.

Высота — 3350 мм

Вес — 42 т

Экипаж — 5 человек

Боекомплект — 50 снарядов

Броня — противопулевая

Скорость — до 60 км/ч.

Трофейная САУ "Мста-С" на Сумщине. Фото: Iryna Rybakova/93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

САУ "Акция"

Российская 152-мм дивизионная самоходная гаубичная установка 2С3 "Акация" является советской артиллерийской системой, после распада СССР перешедшей в наследство армии российской федерации.

САУ была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Самоходка предназначена для уничтожения живой силы противника, его артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков и другой бронетехники, пунктов управления фортификационных сооружений.

Интересно, что артиллерийская часть "Акации" разрабатывалась на базе 152-мм пушки-гаубицы Д-20, перенесенной на самоходные шасси практически без тактико-технических и особых конструкционных изменений.

Первые два опытных образца новой САУ были изготовлены в конце 1968 года. А через три года после внесения в машину определенных изменений и доработок, САУ 2СЗ "Акация" вошла в состав вооружений Советской армии.

САУ "Акация". Фото: Wikimedia commons​

Броня корпуса и башни самоходки обеспечивают защиту экипажа от поражения бронебойным снарядом с расстояния 300 м, а также от осколков снарядов и мин малого калибра. При этом боевая машина разделена на отсек управления, силовой и боевой отсек.

Боекомплект САУ состоит из 40 выстрелов, которые находятся в двух боеукладках, установленных в башне и корпусе машины. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 18500 м, а при стрельбе активно-реактивным боеприпасом — 24000 м.

Стоит отметить, что в боекомплект "Акации" входят кумулятивные, бетонобойные, бронебойные, кассетные, осколочно-фугасные, управляемые, осветительные, дымовые, шрапнельные и химические снаряды. Помимо пушки, САУ оснащена пулеметом калибра 7,62 мм.

В начале вторжения в Украину в 2014 году российские войска потеряли в боях минимум 19 САУ "Акация".

Трофейная САУ "Акация". Фото: Летучий Голландец/Facebook

Всего армия РФ имеет на своем вооружении около 2000 машин такого типа. На вооружении же ВСУ по состоянию на 2021 год находились 249 "Акаций".

Тактико-технические характеристики:

Длина — 6970 мм.

Ширина — 3250 мм.

Высота — 3050 мм

Вес — 27,5 т

Экипаж — 4 человека

Эффективная дальность выстрела — 20,5 км.

Боекомплект — 46 снарядов

Броня — противопулевая

Скорость — до 60 км/ч.

САУ "Гвоздика"

Российская 122-мм дивизионная самоходная гаубическая установка 2С1 "Гвоздика" является советской артиллерийской системой, после распада СССР перешедшей в наследство армии российской федерации.

САУ предназначена для уничтожения живой силы противника, его артиллерийских батарей, ДЗОТов, а также открытия проходов в минных полях и полевых инженерных заграждениях.

Производство "Гвоздик" началось в 1971 году в Харькове и продолжалось до конца 1991 года. Всего за годы производства было изготовлено более 10 000 "Гвоздик", которые находились или находятся до сих пор на вооружении более 40 стран мира.

САУ "Гвоздика". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

В ходе проектирования самоходки было создано три ее варианта: на базе шасси СУ-100, на базе МТЛБ и на базе БМП-1. В результате испытаний было решено остановиться на шасси МТЛБ, которое было удлинено и модифицировано. САУ получило 122-мм пушку Д-30.

Боевое крещение самоходная гаубица 2С1 приняла во время войны в Афганистане. Затем были Чечня, Приднестровье, Югославия, Ирак, Ливия.

По состоянию на 1992 год Украина имела на своем вооружении 563 "Гвоздики", а по состоянию на 2014 год — 300 штук, из которых — 159 находились на базах хранения вооружения и техники.

В 2013 году Министерство обороны Украины приняло решение о снятии установки "Гвоздика" с вооружения ВСУ, а потому начало российско-украинской войны на Донбассе застало четыре механизированных бригады украинских артиллерийских подразделений с этими САУ в стадии расформирования. Впрочем, одновременно начался активный процесс восстановления и возвращения установок в войска.

В россии гаубица была модифицирована и с 2008 года поступила на вооружение российской армии под индексом 2С34 "Хоста".

2С34 "Хоста". Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia commons

Всего в армии рф, по определенным данным, насчитывается около 1800 САУ "Гвоздика" и ее модификаций.

Тактико-технические характеристики: