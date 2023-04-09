Трофейні російські САУ “Мста-С”, “Акація” та “Гвоздика”, що перебувають на озброєнні ЗСУ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомогає українцям бити загарбників їх же зброєю.

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Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі. Сьогодні мова піде про самохідні артилерійські установки.

САУ "Мста-С"

Російська 152-мм дивізійна самохідна гаубична установка 2С19 "Мста-С" є радянською артилерійською системою, яка після розпаду СРСР перейшла у спадок армії російської федерації.

САУ була розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування та прийнята на озброєння радянської армії у 1989 році, а публіці була вперше продемонстрована лише у 1992 році.

САУ "Мста-С". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Артилерійська установка призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої бронетехніки противника, а також протитанкових засобів, живої сили ворога, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, фортифікаційних споруд тощо. САУ може вести вогонь по цілях із закритих позицій і прямим наведенням.

Цікаво, що "Мста" розроблялася спочатку на базі танка Т-72, але під час випробувань було виявлено низку серйозних недоліків, у результаті чого прийнято рішення від бази танка Т-72 залишити тільки геометрію корпусу трансмісію органи керування і двигун.

У "нульових" роках гаубиця пройшла цикл модернізації і в 2012 році в оновленому вигляді під індексом 2С19М1-155 і 2С19М2 почала надходити до армії рф.

Так, САУ "Мста" 2С19М1 із принципово нового отримала супутникову навігаційну систему та комплекс керування вогнем "УСПЕХ-С". А на "Мста" 2С19М2 було встановлено автоматизовану система управління вогнем із застосуванням цифрових електронних карт.

Крім того, машина отримала знижену помітність в радіолокаційному, тепловому і оптичному діапазонах, для комфортних умов перебування екіпажу було встановлений кондиціонер.

САУ "Мста-С". Фото: Wikimedia commons

Також у САУ конструктори збільшили прицільну скорострільність гармати до 10 пострілів в хвилину та вдосконалили точність наведення на ціль.

Під час російського вторгнення в Україну в 2014 році перші російські САУ "Мста-С" були помічені та ідентифіковані у серпні-вересні під Новоазовськом. Також вони були зафіксовано під час боїв під Дебальцевим у лютому 2015 року тощо.

САУ "Мста-С". Фото: Wikimedia commons

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили велику кількість САУ "Мста". А у вересні 26 цих машин, включаючи і новітні екземпляри, були захоплені українськими Силами спротиву в якості трофеїв в ході наступу на Харківщину. Примітно, що станом на 2021 рік на озброєнні ЗСУ перебувало 35 самохідних гаубиць такого типу.

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 6040 мм

Ширина — 3380 мм

Висота — 3350 мм

Вага — 42 т

Екіпаж — 5 осіб

Боєкомплект — 50 снарядів

Броня — протикульова

Швидкість — до 60 км/год.

Трофейна САУ "Мста-С" на Сумщині. Фото: Iryna Rybakova/93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

САУ "Акація"

Російська 152-мм дивізійна самохідна гаубична установка 2С3 "Акація" є радянською артилерійською системою, яка після розпаду СРСР перейшла у спадок армії російської федерації.

САУ була розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Самохідка призначена для знищення живої сили противника, його артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків та іншої бронетехніки, пунктів управління фортифікаційних споруд тощо.

Цікаво, що артилерійська частина "Акації" розроблялася на базі 152-мм гармати-гаубиці Д-20, яку перенесли на самохідні шасі практично без тактико-технічних і конструкційних змін.

Перші два дослідних зразка нової САУ були виготовлені наприкінці 1968 року. А через три роки після внесення в машину певних змін і доробок, САУ 2СЗ "Акація" увійшда до складу озброєнь Радянської армії.

САУ "Акація". Фото: Wikimedia commons​

Броня корпусу і башти самохідки забезпечують захист екіпажу від ураження бронебійною кулею з відстані 300 м, а також від осколків снарядів і мін малого калібру. При цьому бойова машина розділена на відсік управління, силовий і бойовий відсіки.

Боєкомплект САУ складається із 40 пострілів, які знаходяться у двох боєукладках, встановлених у башті і в корпусі машини. Максимальна дальність стрільби осколково-фугасним снарядом становить 18500 м, а при стрільбі активно-реактивним боєприпасом — 24000 м.

Варто зазначити, що до боєкомплекту "Акації" входять кумулятивні, бетонобійні, бронебійні, касетні, уламково-фугасні, керовані, освітлювальні, димові, шрапнельні та хімічні снаряди. Крім гармати, САУ оснащена кулеметом калібру 7,62 мм.

На початку вторгнення в Україну у 2014 році російські війська втратили в боях щонайменше 19 САУ "Акація".

Трофейна САУ "Акація". Фото: Летучий Голландец/Facebook

Всього армія рф має на своєму озброєнні близько 2000 машин такого типу. На озброєнні ж ЗСУ станом на 2021 рік перебувало 249 "Акацій".

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 6970 мм

Ширина — 3250 мм

Висота — 3050 мм

Вага — 27,5 т

Екіпаж — 4 особи

Ефективна дальність пострілу — 20,5 км

Боєкомплект — 46 снарядів

Броня — протикульова

Швидкість — до 60 км/год.

САУ "Гвоздика"

Російська 122-мм дивізійна самохідна гаубична установка 2С1 "Гвоздика" є радянською артилерійською системою, яка після розпаду СРСР перейшла у спадок армії російської федерації.

САУ призначена для знищення живої сили противника, його артилерійських батарей, ДЗОТів, а також для відкриття проходів в мінних полях та польових інженерних загородженнях.

Виробництво "Гвоздик" почалося у 1971 році в Харкові і тривало до кінця 1991 року. Всього за роки виробництва було виготовлено понад 10 000 "Гвоздик", які перебували або перебувають досі на озброєнні понад 40 країн світу.

САУ "Гвоздика". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

В ході проєктування самохідки були створені три її варіанти: на базі шасі СУ-100, на базі МТЛБ і на базі БМП-1. В результаті випробувань було вирішено зупинитися на шасі МТЛБ, яке було подовжено та модифіковано. САУ отримало 122-мм гармату Д-30.

Бойове хрещення самохідна гаубиця 2С1 прийняла під час війни в Афганістані. Потім були Чечня, Придністров'я, Югославія, Ірак, Лівія.

Станом на 1992 рік Україна мала на своєму озброєнні 563 "Гвоздики", а станом на 2014 рік — 300 штук, з яких — 159 перебували на базах зберігання озброєння та техніки.

В 2013 році Міністерство оборони України ухвалило рішення про зняття установки "Гвоздика" з озброєння ЗСУ, а тому початок російсько-української війни на Донбасі застало чотири механізовані бригади українські артилерійських підрозділів з цими САУ в стадії розформування. Втім одночасно почався активний процес відновлення та повернення установок до військ.

В росії гаубиця була модифікована і з 2008 року надійшла на озброєння російської армії під індексом 2С34 "Хоста".

2С34 "Хоста". Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia commons

Всього в армії рф, за певними даними, налічується близько 1800 САУ "Гвоздика" та її модифікацій.

Тактико-технічні характеристики: