Обстріл Чернігова 19 серпня - постраждалим виплатять матеріальну допомогу

Обстріл Чернігова 19 серпня. Фото: МВС

Керівник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус анонсував про започаткування комітету для усунення збитків від ранкових обстрілів у Чернігові. Крім того, всім потерпілим виплатять матеріальну допомогу.

Про це Чаус повідомив у Telegram.

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Допомога постраждалим у Чернігові

За словами голови Чернігівської ОВА, Комітет зосередить свої зусилля на реконструкції зруйнованих будівель. Заходи будуть ухвалені незабаром. При цьому керівник обласної адміністрації обіцяв забезпечити всіх постраждалих необхідною підтримкою, зокрема і фінансовою.

Крім того, Чаус підтвердив, що в результаті атаки РФ на Чернігів, семеро людей загинули, також є багато ранених, які звертаються за допомогою.

"Усім надається допомога. Працюють усі органи. Створено штаб ліквідації наслідків і незабаром буде відновлено всі будинки. І найближчим часом буде надана допомога, зокрема, матеріальна, особам, які постраждали", — зазначив Чаус.

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце "прильоту" у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".