В Чернигове завершили спасательную операцию на месте российского обстрела

Последствия обстрела Чернигова Фото: ГСЧС

В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию на месте, куда 17 апреля попали российские оккупанты. В результате вражеского обстрела известно о 18 погибших и 78 раненых.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

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Последствия обстрела Чернигова 17 апреля

"Завершена поисково-спасательная операция. 18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага", — написал Чаус, говоря о последствиях обстрела.

Он добавил, что из 78 раненых 37 человек находятся на стационарном лечении.

Скриншот сообщения

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.