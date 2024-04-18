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В Чернигове завершили спасательную операцию на месте российского обстрела

18 апреля 2024 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Чернигове завершили спасательную операцию на месте российского обстрела
Последствия обстрела Чернигова Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию на месте, куда 17 апреля попали российские оккупанты. В результате вражеского обстрела известно о 18 погибших и 78 раненых.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

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"Завершена поисково-спасательная операция. 18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага", — написал Чаус, говоря о последствиях обстрела.

Он добавил, что из 78 раненых 37 человек находятся на стационарном лечении.

Обстрел Чернигова 17 апреля
Скриншот сообщения

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.

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ГСЧС
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Россия
погибшие

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