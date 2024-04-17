В Чернигове возросло количество погибших до 15 человек

Последствия обстрела Чернигова Фото: ГСЧС

В Чернигове, который утром 17 апреля обстреляли российские оккупанты, снова увеличилось количество жертв. По состоянию на данный момент известно о 15 погибших и 61 пострадавшем.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Отмечается, что в результате российских обстрелов погибли 15 человек, еще 61 человек пострадал, из них — трое детей. Также спасателям удалось спасти из-под завалов еще три человека.

Вместе с тем, поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.