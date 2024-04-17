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У Чернігові зросла кількість загиблих до 15 людей

17 квітня 2024 15:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Чернігові зросла кількість загиблих до 15 людей
Наслідки обстрілу Чернігова. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Чернігові, який вранці 17 квітня обстріляли російські окупанти, знову збільшилася кількість жертв. Станом на зараз, відомо про 15 загиблих та 61 постраждалого. 

Про це повідомили у ДСНС. 

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Зазначається, що внаслідок російського обстрілу загинуло 15 людей, ще 61 особа постраждала, з них — троє дітей. Також рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів ще три людини. 

Разом з тим пошуково-рятувальні роботи ще тривають. 

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. 

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років. 

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