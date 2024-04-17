У Чернігові зросла кількість загиблих до 15 людей

Наслідки обстрілу Чернігова. Фото: ДСНС

У Чернігові, який вранці 17 квітня обстріляли російські окупанти, знову збільшилася кількість жертв. Станом на зараз, відомо про 15 загиблих та 61 постраждалого.

Про це повідомили у ДСНС.

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Зазначається, що внаслідок російського обстрілу загинуло 15 людей, ще 61 особа постраждала, з них — троє дітей. Також рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів ще три людини.

Разом з тим пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку.

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.