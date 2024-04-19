В Днепре завтра объявили день траура в результате жертв российского обстрела

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в субботу, 20 апреля, объявили траур из-за смерти украинцев в результате российского обстрела. Под ударом врага оказался огромный многоподъездный дом на Вокзальной.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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"Уважаемые днепряне, сообщаю, что распоряжением городского головы завтра в Днепре объявлен траур", — подчеркнул Филатов.

Распоряжение Филатова. Фото: t.me/borys_filatovv

Он кратко объяснил, что произошло и почему Украина воюет со страной-террористом и военными преступниками.

По словам Филатова, оккупанты снова ударили по жилому дому ракетой Х-22. Это оружие предназначено для уничтожения авианосцев.

"Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет самую большую цель — то есть авианосец. Поэтому в последний раз Х-22 попала в огромный дом на Победе, 118, а также по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге", — рассказал мэр Днепра.

Филатов отметил, что использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки — это сознательное военное преступление.

Он отметил, что за каждого убитого и искалеченного Россией будет справедливая месть.

Пост Филатова. Фото: скриншот

Пост Филатова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, — является нашим спасителем.

Сейчас известно, что оккупанты убили восемь человек, двое из которых — дети.