В Днепре завтра объявили день траура в результате жертв российского обстрела
В Днепре в субботу, 20 апреля, объявили траур из-за смерти украинцев в результате российского обстрела. Под ударом врага оказался огромный многоподъездный дом на Вокзальной.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram в пятницу, 19 апреля.
День траура в Днепре
"Уважаемые днепряне, сообщаю, что распоряжением городского головы завтра в Днепре объявлен траур", — подчеркнул Филатов.
Он кратко объяснил, что произошло и почему Украина воюет со страной-террористом и военными преступниками.
По словам Филатова, оккупанты снова ударили по жилому дому ракетой Х-22. Это оружие предназначено для уничтожения авианосцев.
"Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет самую большую цель — то есть авианосец. Поэтому в последний раз Х-22 попала в огромный дом на Победе, 118, а также по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге", — рассказал мэр Днепра.
Филатов отметил, что использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки — это сознательное военное преступление.
Он отметил, что за каждого убитого и искалеченного Россией будет справедливая месть.
Что известно об обстреле Днепра
Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.
В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.
Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
На ночные обстрелы Днепра отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, — является нашим спасителем.
Сейчас известно, что оккупанты убили восемь человек, двое из которых — дети.
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