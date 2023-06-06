В Херсоне из-за угрозы затопления начали отключать газ и электроэнергию
На территории Херсона, которая, вероятно, попадет под затопление, начали отключение коммуникаций. Микрорайон Корабел уже обесточен, через несколько часов там отключат газ.
Об этом сообщила Facebook-страница Херсонского городского совета.
Обесточение в Херсоне
Городские власти сообщили, что в прилегающей к Днепру части Херсона уже отключена электроэнергия.
Речь идет о микрорайоне Корабел, который расположен на Карантинном острове, прямо на Днепре.
Что будут отключать дальше
Также в горсовете анонсировали отключение в этом микрорайоне и газоснабжение.
Газ на Корабеле в целях безопасности отключат в течение нескольких часов.
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