В Херсоне из-за угрозы затопления начали отключать газ и электроэнергию

Херсонский микрорайон Корабел, который, предположительно, будет затоплен волной с Каховской ГЭС. Фото: Википедия

На территории Херсона, которая, вероятно, попадет под затопление, начали отключение коммуникаций. Микрорайон Корабел уже обесточен, через несколько часов там отключат газ.

Об этом сообщила Facebook-страница Херсонского городского совета.

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Городские власти сообщили, что в прилегающей к Днепру части Херсона уже отключена электроэнергия.

Речь идет о микрорайоне Корабел, который расположен на Карантинном острове, прямо на Днепре.

Что будут отключать дальше

Также в горсовете анонсировали отключение в этом микрорайоне и газоснабжение.

Газ на Корабеле в целях безопасности отключат в течение нескольких часов.

На херсонском микрорайоне Корабел выключили свет, готовятся выключить газ

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.