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В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после массированного обстрела рф

13 марта 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Генерация работает с резервом мощности
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По состоянию на утро 13 марта энергетики возобновили электроснабжение во всех регионах, пострадавших в результате вражеского удара 9 марта.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, украинские энергетики стабилизировали ситуацию в энергосистеме, генерация работает с резервом мощности.

"Ситуация в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизирована. Однако в некоторых регионах еще могут действовать ограничения из-за ремонтов сетей. Энергетики 24/7 работают над улучшением стабильности и устойчивости электроснабжения. Благодарен им за эту титаническую работу", — отметил министр энергетики.

По словам Галущенко, в самых проблемных районах Харьковской области заживлены все абоненты, полностью восстановлено электроснабжение в Николаевской области. Однако в Житомирской области еще сохраняются ограничения для некоторых категорий потребителей.

Какими были последствия ракетных обстрелов 9 марта

В ночь на 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Зафиксированы попадания в 10 регионах — Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях. Без отопления и частично без света Киевская и Одесская. Оккупированная Запорожская АЭС обесточена.

В Золочевском районе Львовской области ракета разрушила частные жилые дома. Погибли пять человек.

Один человек погиб и еще два ранены в Днепропетровской области. В Киеве в Святошинском районе повреждено почти 20 автомобилей. Ранены два человека.

Главнокомандующий Валерий Залужный заявил об уничтожении 34 крылатых ракет и 4 дронов. В общей сложности россияне выпустили 81 ракету разного базирования.

В Укрэнерго сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры, поэтому ограничения применили в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Из-за обстрелов Укрзализныця предупредила о задержке ряда железнодорожных рейсов.

Напомним, недавно эксперт Петр Черник рассказал, как россияне сменили тактику атаки на Украину во время последнего ракетного удара.

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