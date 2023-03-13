У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі після масованого обстрілу рф

Генерація працює із резервом потужності

Станом на ранок 13 березня енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах, які постраждали внаслідок ворожого удару 9 березня.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Яка ситуація в енергосистемі України

За його словами, українські енергетики стабілізували ситуацію в енергосистемі, генерація працює із резервом потужності.

"Ситуацію в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізовано. Однак у деяких регіонах ще можуть діяти обмеження через ремонти мереж. Енергетики 24/7 працюють над покращенням стабільності та стійкості електропостачання. Вдячний їм за цю титанічну роботу", — зазначив міністр енергетики.

За словами Галущенка, у найпроблемніших районах Харківщини заживлені всі абоненти, повністю відновлене електропостачання в Миколаївській області. Однак на Житомирщині ще зберігаються обмеження для деяких категорій споживачів.

Якими були наслідки ракетного обстрілу 9 березня

У ніч на 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України. Зафіксовані влучання у 10 регіонах — Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінниччині. Без опалення і частково без світла Київщина та Одещина. Окупована Запорізька АЕС знеструмлена.

У Золочівському районі на Львівщині ракета зруйнувала приватні житлові будинки. Загинуло п’ятеро людей.

Одна людина загинула і ще дві поранені у Дніпропетровській області. У Києві у Святошинському районі пошкоджено майже 20 автівок. Поранено двоє людей.

Головнокомандувач Валерій Залужний заявив про знищення 34 крилатих ракет та 4 дронів. Загалом росіяни випустили 81 ракету різного базування.

В Укренерго повідомили про пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, тому обмеження застосували у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Через обстріли "Укрзалізниця" попередила про затримку низки залізничних рейсів.

Нагадаємо, нещодавно експерт Петро Черник розповів, як росіяни змінили тактику атаки на Україну під час останнього ракетного удару.