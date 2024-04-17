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Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую

17 апреля 2024 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую
Лейтенант полиции Алина Николаевец. Фото: Нацполиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за российского ракетного удара по Чернигову, который РФ нанесла 17 апреля, погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Что известно о погибшей девушке

В полиции рассказали, что в момент обстрелов девушка находилась дома на больничном. В результате удара она получила осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Алина Николаевец начала свою службу в правоохранительных органах в 2023 году, вступив на должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления.

"Без дочери остались родители девушки", — написали в Нацполиции.

Обстрел Чернигова
Скриншот сообщения

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

По состоянию на 13:45 в Чернигове известно о 14 погибших и 61 пострадавшем. На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.

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