Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую
Из-за российского ракетного удара по Чернигову, который РФ нанесла 17 апреля, погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Что известно о погибшей девушке
В полиции рассказали, что в момент обстрелов девушка находилась дома на больничном. В результате удара она получила осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью.
Алина Николаевец начала свою службу в правоохранительных органах в 2023 году, вступив на должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления.
"Без дочери остались родители девушки", — написали в Нацполиции.
Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.
Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.
По состоянию на 13:45 в Чернигове известно о 14 погибших и 61 пострадавшем. На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.
Читайте Новини.LIVE!